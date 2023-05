Beamten der Guardia Civil ist es gelungen, einen britischen Touristen, der sich auf Mallorca an einer Frau vergangen haben soll, bei einem Fluchtversuch am Flughafen festzunehmen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wird dem 45-Jährigen vorgeworfen, eine Freundin seines Sohnes in einem Hotel in Magaluf am Montagmorgen der vergangenen Woche vergewaltigt zu haben. Er wurde inzwischen in Untersuchungshaft eingewiesen.

Der Tatverdächtige soll in das Zimmer der jungen Frau gegangen sein und sie zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Zwischen dem Zimmer der etwa 20-Jährigen und dem des Tatverdächtigen gibt es eine nicht abschließbare Verbindungstür. Als es zu der Tat gekommen sein soll, hielt sich der Sohn des 45-Jährigen offenbar außerhalb des Hotels auf. Die junge Frau erstattete Anzeige im Quartier der Guardia Civil in Magaluf. Einige Beamte wurden daraufhin am Dienstag im Hotel vorstellig, mussten aber feststellen, dass der Tatverdächtige geflohen war. Eigentlich hätte er noch einige Tage im Urlaub bleiben sollen. Die Ermittler fuhren zum Flughafen und fingen den Mann am Gate ab, als er in ein Flugzeug steigen wollte. Ähnliche Nachrichten Mallorca außer Rand und Band: Erneut Massenschlägerei auf der Straße Drogen, Überfälle, Prostitution: Das ist die schamloseste Ferienmeile auf Mallorca Magaluf ist das britische Feriendorado auf Mallorca. Der Ort zieht vor allem jüngere Leute aus unteren sozialen Schichten an. Nicht selten verbringen hier auch gewaltbereite Zeitgenossen ihre Ferien. Erst vor einigen Tagen war es in dem Ort zu einer stundenlangen blutigen Massenschlägerei gekommen.