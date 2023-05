Am Sonntag hat die Polizei von Calvià zwei britische Urlauber festgenommen, die am Strand von Magaluf insgesamt elf Gramm Kokain bei sich hatten. Zuvor waren die beiden Männer an dem Tag ab vier Uhr Nachmittags mit neun ihrer Landsleute unterwegs, wobei sie Alkohol tranken und zu lauter Musik feierten. Dabei fing die Gruppe Engländer, Flaschen in die Luft zu werfen und belästige mit ihrem Verhalten die übrigen Badegäste an der Platja de Magaluf.