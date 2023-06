Ein Mann, der im Winter auf Mallorca mit einem Messer zwei Supermärkte und ein anderes Geschäft überfallen hatte, hat seine Taten jetzt vor Gericht gestanden. Er bekannte sich schuldig, einen Eroski-Markt in Lloseta und einen BipBip-Markt in Binissalem angegriffen zu haben. Er wurde dazu verurteilt, Geldstrafen in Höhe von 400 Euro an den BipBip-Markt und 280 Euro an den Eroski-Supermarkt zu zahlen. Hinzu kommen eine Geldbuße von 270 Euro für ein geringfügiges Vergehen der Körperverletzung und 300 Euro als moralische Entschädigung an die drei Angestellten der Geschäfte. Dem Mann droht auch noch eine Gefängnisstrafe von bis zu sechs Jahren.

Der nun Verurteilte hatte am 7. Februar mit einer Sturmhaube und Kapuze und mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser um 20.50 Uhr den Eroski-Markt in Lloseta betreten. Die Kassiererin wollte den kleinen Supermarkt in der Gemeinde in der Inselmitte gerade schließen und war völlig überrumpelt. Der Angreifer kommunizierte der Frau, dass er ihr nichts antun werde, und verlangte lediglich das Geld in der Kasse.

Der Täter hatte es auch auf einen BibBip-Markt in Binissalem abgesehen. (Foto: UH)

Derselbe Dieb nahm zwei Tage später eine Filiale der Supermarkt-Kette BibBip in Binissalem ins Visier, wobei er dasselbe Messer bei sich führte und Geld erbeuten konnte. Am 10. Februar kam es zu einem weiteren Überfall auf eine Bäckerei in der benachbarten Gemeinde Lloseta. Letztendlich konnte der Täter noch an demselben Abend von der Polizei in seinem Haus in Sa Pobla gefasst werden, wobei er sich bei der Festnahme den Beamten körperlich widersetzte.

Auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza kam es jetzt zu einem Messer-Vorfall.

Das Küchenmesser, das bei der Attacke in Ibiza zum Einsatz kam, hat eine Länge von 20 Zentimetern. (Foto: Policia Nacional)

Am Montag ging gegen 19.45 Uhr ein 31-jähriger Peruaner im Stadtviertel Sa Penya in Ibiza-Stadt auf offener Straße auf einen Passanten mit einem Küchenmesser von 20-Zentimeter-Länge los. Der Angreifer entwendete dem Opfer ein Mobiltelefon und konnte flüchten, wurde jedoch anschließend mithilfe eines Augenzeugens von der spanischen Nationalpolizei gefasst. Der Geschädigte erlitt durch den Messerstich eine Verletzung am Handgelenk und wurde in ein Krankenhaus gebracht.