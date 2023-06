Auf dem Flughafen von Mallorca herrscht dieses Wochenende Hochbetrieb. 2.688 Flugbewegungen sind zwischen dem gestrigen Freitag, 2. Mai, und dem morgigen Sonntag 4. Mai, angekündigt. Das sind noch mehr Starts und Landungen als am vergangenen Wochenende, an dem mit 2627 Flugbewegungen ein historischer Rekord für den Monat Mai verzeichnet wurde.

Entsprechend voll wird es im Flughafengebäude werden. Zwischen Freitag und Sonntag wird sich eine halbe Million Fluggäste durch die Terminalgebäuden des Flughafens bewegen. Der verkehrsreichste Tag ist der heutige Samstag mit 966 Flügen und fast 180.000 Passagieren. Die meisten von ihnen kommen aus dem Ausland. Der größte Anteil der Flüge wird aus Deutschland, Großbritannien, Skandinavien, Frankreich, der Schweiz, Italien und Belgien kommen. Der Inlandsmarkt wird 20 Prozent der gesamten Flugbewegungen ausmachen.

Diese Zahlen könnten freilich den Sturm vor der Ruhe darstellen. Denn zwischen kommenden Montag und Mittwoch, 5. und 7. Mai, wollen die Fluglotsen in Frankreich und Italien streiken. Betroffen sind die Kontrollzentren in Marseille, Paris und Bordeaux sowie in Mailsand und Rom. Betroffen von der Arbeitsniederlegung ist der Flugverkehr zwischen den Balearen und Mitteleuropa und Großbritannien. Die deutschen und britischen Fluggesellschaften haben deshalb damit begonnen, ihre Insel-Flüge neu zu programmieren.

Unterdessen wollen die Piloten von Air Nostrum, der Regionallinie der Fluggesellschaft Iberia, am kommenden Dienstag, 6. Juni, die ganze Woche streiken. Grund: Ihr Arbeitgeber ist auf die Forderung nach mehr Lohn nicht eingegangen.