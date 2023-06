Ein junger Elektroscooter-Fahrer hat am Mittwoch in Palma einen Zebrastreifen übersehen und nachfolgend zwei Fußgänger erfasst. Bei dem Unfall, der sich um die Mittagszeit in der Calle Infanta Pau ereignete, habe eine 25-jährige Schwangere Verletzungen im Bauchbereich erlitten, meldete MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Der zweite Fußgänger, ein 24-jähriger Mann, kam mit leichten Hautabschürfungen davon, die er sich im Zuge des Sturzes zugezogen hatte. Herbeigerufene Notarztwagen brachten die beiden Verletzten zur weiteren Behandlung und Beobachtung in ein Krankenhaus.



Offenbar war der 20 Jahre alte E-Scooter-Fahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Dabei übersah er augenscheinlich die beiden Fußgänger, die sich kurz vor der verhängnisvollen Kollision anschickten, die Straße bei einem Zebrastreifen zu überqueren. Der Fahrer des Elektroscooters überstand den Unfall unverletzt. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.



In jüngster Vergangenheit sind die mit Batterie betriebenen Flitzer in die Kritik geraten. Ihren Fahrern wird oft vorgeworfen, sich um geltende Verkehrsregeln nur wenig zu scheren. Allein in Palma wurden im vergangenen Jahr laut Zahlen der Stadt 2315 Bußgeldverfahren eingeleitet. Ferner waren E-Scooter an elf Prozent aller Unfälle beteiligt.