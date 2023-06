Bei einem Streit unter Nachbarn in Port de Sóller kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu einer Messerstecherei. Ein Mann im Alter von 46 Jahren wurde dabei schwer verletzt. Er hat eine tiefe Wunde davongetragen, die bis in die Lunge hineinreicht, sodass er in das Universitätskrankenhaus Son Espases nach Palma gebracht werden musste.