Nach mehreren sehr warmen Tagen wird auf Mallorca das möglicherweise letzte Regen-Intermezzo in diesem Spätfrühling erwartet. Bis Mittwoch steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit laut dem Wetterdienst Aemet auf 100 Prozent. Für jenen Tag wurde im Nordwesten, Norden und Nordosten der Insel die Warnstufe Orange ausgerufen, im Rest des Eilands gilt die Stufe Gelb.

Bereits am Dienstag ziehen dunkle Wolken auf, in der zweiten Tageshälfte wird es zunehmend feuchter. Am Mittwochmorgen frischt dann der Nordostwind spürbar auf. Die Temperaturen gehen allerdings nicht nach unten, mit 27 bis 28 Grad bleibt es angenehm warm. Auch nachts sacken die Temperaturen im Flachland nicht mehr unter 18 Grad ab.

Das Zwischenspiel soll allerdings bereits in der Nacht zum Donnerstag enden. Danach wird es garantiert sehr sonnig, und das bei steigenden Werten. Die 30-Grad-Marke wird mit Sicherheit gerissen. Ob es sich dabei um die erste Hitzewelle des beginnenden Sommers handeln wird, ist noch unklar. Im vergangenen Jahr hatte es vier solcher Hitzewellen gegeben, so viele wie noch nie seit Bestehen der Wetteraufzeichnungen.

Dass es wieder so oder gar schlimmer kommen könnte, ist nicht unwahrscheinlich: Nach Aemet-Angaben handelte es sich in diesem Jahr um den wärmsten Frühling seit 1961. Auf dem spanischen Festland lag die durchschnittliche Temperatur bei 14,2 Grad. Das entspricht 0,3 Grad mehr als beim wärmsten Frühling, der zuletzt 1997 registriert wurde. Im April lag die Temperatur drei Grad über dem normalen Durchschnitt. Den aktuellen Auswertungen zufolge wurden die heißesten Tage zwischen dem 25. und 29. April registriert. Im Mai lagen die Temperaturen hingegen im Normalbereich.