Ein bereits angekündigtes gewittriges Regentief wird auf Mallorca offensichtlich deutlicher zu spüren sein als ursprünglich angenommen. Der Wetterdienst Aemet weitete die Warnstufe Orange am Dienstag auf die gesamte Insel aus. Der Nordostwind wird in der Nacht zum Mittwoch auffrischen, örtlich soll es bei Blitz und Donner intensiv regnen. Die Temperaturen bleiben jedoch mit 28 Grad relativ warm.

Der ganze Spuk soll bereits am Mittwochnachmittag wieder enden, schneller als noch vor einigen Tagen angenommen. Danach bricht sich dann mit Macht der Sommer Bahn, und zwar mit deutlich höheren Werten. Die 30-Grad-Marke wird gerissen, die Sonne scheint dann ungetrübt vom Himmel, die Nächte sollen mit mehr als 20 Grad tropisch ausfallen.

Der bald zu Ende gehende Mallorca-Frühling war übrigens viel wärmer als die vorhergehenden gewesen, wie unterdessen bekannt gegeben wurde: Es handelte sich laut Aemet um den sechstwärmsten seit dem Jahr 1961. Es fiel zudem 39 Prozent weniger Niederschlag als üblich in der Jahreszeit. Die Durchschnittstemperatur betrug mit 15,7 Grad 0,8 Grad mehr als in anderen Jahren. Am heißesten war es mit 33,7 Grad in Llucmajor. Am 11. März gab es mit 20,4 Grad sogar eine sehr frühe Tropennacht. Der Sommer soll sehr heiß und anders als üblich mit Gewittern feuchter werden. Die durchschnittliche 24-Grad-Marke soll deutlich überschritten werden.