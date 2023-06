Auf Mallorca hat sich an diesem Dienstag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Rettungskräfte waren auf der Schnellstraße MA-6014 in Richtung Cap Blanc in Höhe eines Wasserparks zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.22 Uhr mittags. Eine Frau zwischen 50 und 60 Jahren starb noch an der Unfallstelle.

Rettungskräfte befreiten die eingeklemmten Insassen aus ihren Fahrzeugen, doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Der Fahrer des anderen Pkws wurde nach seiner Rettung mit schweren Verletzungen in das Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma gebracht. Aufgrund des Unfalls mussten beide Fahrspuren der Straße für mehrere Stunden gesperrt werden. Mittlerweile wurde die Schnellstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Die Guardia Civil untersucht, wie es zu dem Unfall kommen konnte, da sich der Zusammenstoß auf einer geraden Strecke mit guten Sichtverhältnissen ereignete.