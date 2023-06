Kaum kommt der Sommer ins Laufen, schon häufen sich die Exzessmeldungen aus Richtung Mallorca und von den Nachbarinseln. Nach der Landung eines aus Manchester kommenden Ryanair-Jets auf der Nachbarinsel haben Reisende einen Mann im Rahmen eines Junggesellenabschieds einfach in ein Handgepäckfach gelegt. Ein entsprechendes Video wurde nach Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" bereits millionenfach angeklickt.

Bei den Männern, die den Junggesellenabschied auf der Insel feiern wollten, handelte es sich um 40 Freunde. Der Mann, der ins Kofferfach gelegt wurde, trug ein T-Shirt des Fußballvereins Arsenal und hatte große Schwierigkeiten, den engen Bereich wieder zu verlassen. Es wird angenommen, dass der Passagier betrunken war.

Weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Vorfällen mit Gästen kam, die zu viel Alkohol zu sich nahmen, dekretierte die Airline inzwischen, dass bei Ibiza-Flügen kein Alkohol mit an Bord genommen werden darf. Passagiere, die diesen im Duty-Free-Shop erwerben, müssen die Beutel beim Einsteigen abgeben, bekommen diese aber nach der Landung wieder zurück. Alkohol darf nur getrunken werden, wenn man ihn direkt an Bord kauft.

Auf Flügen von Manchester auf die Nachbarinsel gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme mit gewaltbereiten Betrunkenen. Im April hatte sich ein Flug um fünf Stunden verspätet, weil 15 verhaltensauffällige Männer aus einem Jet befördert werden mussten, um die Sicherheit für die anderen Menschen an Bord zu gewährleisten.