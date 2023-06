Die ersten beiden deutschen Polizisten sind angereist, um die Policía Nacional auf Mallorca zu unterstützen und gemeinsam in gemischten, deutsch-spanischen Patrouillen Einsätze in den Touristenhochburgen von Palma zu absolvieren, wozu in diesem Jahr auch die historische Altstadt von Palma zählt (Fotos). Im Laufe der Saison sollen bis zu zwölf Beamte aus der Bundesrepublik auf der Insel stationiert sein, die im Rahmen eines Programms der Europäischen Kommission kommen, um die öffentliche Sicherheit in den kritischen Zonen zu erhöhen und Taschendieben den Kampf anzusagen.

Zuvor festgenommene Diebe überfallen deutschen Urlauber an der Playa de Palma Mehr ähnliche Nachrichten (3) Die in dieser Woche angereisten Beamten kommen aus Berlin und Brandenburg und heißen Robin und Verena. Letztere sagte der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung: "Heute hat sich eine Dame verlaufen, und wir konnten ihr helfen, ihre Familie zu wiederzufinden. Viele deutsche Touristen sind erleichtert, wenn sie merken, dass wir ihre Sprache sprechen." Deutschen Urlaubern vermittelt es auf den Balearen Sicherheit, wenn die Polizei

ihre eigene Sprache spricht. Der Leiter der Abteilung für Bürgersicherheit der mallorquischen Polizei sagte, dass die Arbeit der deutschen Beamten auf der Insel sehr wichtig sei, da dadurch Sprachbarrieren überwunden würden. In einer feierlichen Zeremonie mit hochrangigen Kommissaren und Leitern der Nationalpolizei Mallorcas wurden am Mittwoch an die beiden deutschen Polizisten Geschenke und Diplome überreicht. Es ist bereits seit mehreren Jahren Tradition, dass deutsche Beamten für Monate auf der Insel eingesetzt werden.