Der Sommer hat noch nicht einmal begonnen, da geht es am Flughafen von Palma de Mallorca schon richtig heiß her. Am Sonntag kam es, wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, zu einer "kilometerlangen Schlange" auf der Zubringerschnellstraße. Dieses Mal aber nicht, weil geizige Autofahrer sich die Parkgebühr für den Express-Parkplatz sparen wollten und wild am Straßenrand parkten, sondern, weil zu viele Taxis, private Shuttle-Busse, Reisebusse und private Pkw zum Parkhaus beziehungsweise zum Vorplatz des Terminals gelangen wollten.

"Ultima Hora" veröffentlichte auch ein Video, das ein Autofahrer aufgenommen hatte, und das den langen Stau zeigt. Dazu schreibt die Zeitung: "Es könnte ein Vorgeschmack dessen sein, was uns in den kommenden Wochen auf der Insel erwartet, wenn der Sommer so richtig losgeht."

Am Flughafen Son Sant Joan von Palma de Mallorca starten und landen an diesem Sonntag alleine 870 Maschinen. Der Flughafen verzeichnet in diesem Jahr Rekordzahlen, was Passagiere und Flugbewegungen angeht und könnte erstmals in seiner Geschichte in einem Jahr mehr als 30 Millionen Fluggäste abfertigen.