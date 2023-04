Kaum zu glauben, aber wahr! Obwohl die Flughafenverwaltung vergangene Woche die Zufahrt zum Airport verengt hat, um wildes Parken zu vermeiden, blockieren jeden Tag weiterhin Autofahrer die Zufahrt zum Express-Parkplatz und damit auch zum zentralen Parkhaus. Der Grund: Sie wollen bei der Abholung von Reisenden die Parkgebühr sparen, warten deshalb so lange auf der Zufahrt, bis die Passagiere das Terminal verlassen. Und das, obwohl die ersten 15 Minuten im Express-Parkplatz eigentlich gratis sind. Wie MM-Leser berichten, stauen sich die Autos teilweise bis auf die Zubringer-Schnellstraße: eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer! Ein entsprechendes Video ist der MM-Redaktion an diesem Mittwoch zugespielt worden.

Das Problem existiert am Flughafen schon lange. Früher gab es zwei Spuren, die zum Express-Parkplatz führten, von denen die Wildparker regelmäßig eine blockierten. Vergangene Woche schaffte der Airport dann Abhilfe, sperrte eine der Fahrspuren ab und ließ den Bereich von zwei Sicherheitsleuten kontrollieren. Das Problem: Die Sicherheitsfirma fühlt sich nicht zuständig, um "den Verkehr zu kontrollieren." Gleichzeitig gibt es am Airport aber auch keine "Politessen" für das Ausstellen von Strafzetteln, da der Flughafen offiziell von Madrid verwaltet wird und nicht zum Gebiet der Stadt Palma gehört.

Ergo: Die Autofahrer blockieren jetzt einfach die einzig verbleibende Spur, die zum Express-Parkplatz führt, zwingen Abholer, die den Parkplatz gerne legal nutzen würden, auf die Nebenspuren (die eigentlich für die Einfahrt ins zentrale Parkhaus gedacht sind) auszuweichen. Es kommt zum Chaos! Viele Verkehrsteilnehmer macht das wütend, einige fahren hupend an den Wildparkern vorbei. Auch vonseiten der Taxifahrer heißt es, man komme oft nicht rechtzeitig zum Taxistand, weil es an der Zufahrt zum Parkplatz zu einem so großen Verkehrschaos kommt, dass auch die anderen Spuren zum Flughafen verstopfen. Jetzt bleibt abzuwarten, ob sich der Airport neue Maßnahmen ausdenkt.