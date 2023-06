Im Urlauberort Arenal südöstlich von Palma de Mallorca hat ein 40-jähriger Mann einen 59-Jährigen bei einem Raubüberfall so sehr verletzt, dass dieser wenig später im Krankenhaus Son Espases starb. Zu dem Vorfall zwischen den beiden Rumänen kam es in der Nacht zum Sonntag am frühen Morgen. Der Angreifer namens Constantine D. wurde festgenommen und abgeführt.

Der in Spanien polizeibekannte Schwerkriminelle wollte seinem Opfer das Mobiltelefon und sämtliche anderen Wertgegenstände entwenden, doch letzteres wehrte sich zunächst heftig. Daraufhin schlug der Täter noch härter mit Händen und Füßen zu, woraufhin der 59-Jährige mit schweren Verletzungen zusammenbrach.

Der Angreifer konnte zunächst mit der Beute fliehen, wurde aber von Lokalpolizisten der Gemeinde Llucmajor eingeholt und der Guardia Civil übergeben. Er befand sich am Montag noch in einer Zelle des Hauptquartiers der Guardia Civil in Llucmajor. Mit seiner Einweisung in Untersuchungshaft wird gerechnet.

In der Hochsaison kommt es an der Playa de Palma und in Magaluf, wo sich besonders viele Exzesstouristen aufhalten, immer wieder zu gewalttätigen Zwischenfällen. In Erinnerung ist noch ein Vorfall vom 14. Juli 2021, als in Arenal ein junger holländischer Tourist von Landsleuten auf offener Straße totgeschlagen wurde.