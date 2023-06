Schon James Bond hatte seine Freude an den schnittigen Sportwagen aus britischer Produktion: Nun erwägt der Autofabrikant Aston Martin, auf Mallorca Fuß zu fassen. Das will die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Rande des ATP-Turniers in Santa Ponça erfahren haben, bei dem die Briten als Sponsor beteiligt ist. "Wir haben zahlreiche deutsche und britische Kunden, die Mallorca mit dem eigenen Auto ansteuern", sagte eine Firmensprecherin. Ein Aston Martin sei schlicht "das beste Auto", mit dem man die Insel erkunden könne, so deren Schlussfolgerung.

Für eine feste Niederlassung, so die Einschätzung von Aston Martin, sei die Nachfrage auf Mallorca aber noch zu gering. Daher würden derzeit Überlegungen angestellt, in welcher Form der legendäre Sportwagenhersteller dauerhaft auf der Insel Präsenz zeigen könnte. Im Auge hat das Unternehmen sowohl bestehende Kunden als auch potenzielle Aston-Martin-Einsteiger. Das Traditionsunternehmen wurde 1913 von Robert Bamford und Lionel Martin gegründet und hieß zunächst Bamford & Martin Ltd. Seit 2021 gehört Aston Martin wieder dem Formel-1-Zirkus an, in einem der beiden Fahrzeuge sitzt der spanischen Rennfahrer Fernando Alonso.