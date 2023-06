Ein für den Hochsommer ungewöhnliches Bild gibt seit Freitagmittag der Strandabschnitt zwischen Balneario 5 und Balneario 6 an der Playa de Palma ab. Wo ansonsten vorwiegend deutsche Urlauber auf Strandliegen dösen und zwischen Meer und Ausschank pilgern, herrscht vermutlich noch bis Samstag Stille. Der Grund: Die Stadt Palma entschied angesichts von Bauarbeiten an Ableitungsrohren für Regenwasser, den beliebten Strandabschnitt sicherheitshalber vorübergehend zu sperren. "Die Arbeiten werden schnellstmöglich durchgeführt. Wir hoffen, dass der betroffene Strandabschnitt im Laufe des Samstags wieder freigegeben werden kann", sagte ein Rathaussprecher gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Und fügte hinzu, dass bislang "nicht ein Tropfen Abwasser" mit Sand oder Meer in Berührung gekommen sei.

Bei den Geschäftstreibenden rund um den Ballermann kam die Schließung des Strandabschnitts nicht gut an. Abgesehen davon, dass die Bauarbeiten mitten in der Urlaubersaison stattfinden, beklagten sie insbesondere eine fehlende Vorausplanung. "Früher hatten sie uns zumindest ein paar Tage zuvor in Kenntnis gesetzt, diesmal wurden wir alle kalt erwischt", erbosten sich vor allem Gastronomen und Hoteliers. So flatterten an besagtem Strandabschnitt am Freitagnachmittag rote Flaggen im Wind, während wenige Meter weiter zahllose Badegäste ihren Urlaub ungestört unter grünen Flaggen fortsetzten.