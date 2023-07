Die bereits für Mallorca angekündigte Hitzewelle soll noch drückender ausfallen als bislang gedacht. Der Wetterdienst Aemet rechnet damit, dass am Sonntag und den Folgetagen örtlich die 40-Grad-Marke gerissen wird. Im Schnitt soll es an jenem Tag 38 Grad heiß werden. Bis zum Freitag verharren die Höchstwerte stabil zwischen 30 und 35 Grad.

Das Problem bei der Angelegenheit ist, dass die gefühlte Temperatur noch deutlich höher liegen soll. Es wird damit gerechnet, dass an jenen Tagen die Warnstufen Gelb oder/und Orange ausgerufen werden. Dann ist es ratsam, sich von der Sonne fernzuhalten, viel zu trinken und sich nicht allzu intensiv zu bewegen. Die Hitzewelle soll zum Glück nur wenige Tage anhalten.

Im vergangenen Jahr hatte es gleich vier Hitzewellen gegeben, das Meer hatte sich auf über 30 Grad aufgeheizt. Prognosen zufolge soll der jetzige Sommer sogar noch heißer, aber auch gewitterbedingt feuchter werden. Nachts sollen die Temperaturen während der Hitzewelle nicht unter 24 Grad fallen.

Am Dienstag wurden bei Sonne und Wolken "nur" 31 Grad erreicht, am Mittwoch soll es ein wenig wärmer werden. Am Freitag soll man die heranrückende Hitzewelle mit dann schon 35 Grad bereits merken. Als Hitzewellen gelten Temperaturen von über 35 Grad. Alles, was darunterliegt, wird als "normale" Sommerwärme empfunden.