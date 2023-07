Ein Kurzschluss in Palmas Innenstadt hat am Mittwochmittag die Feuerwehr in Alarmbereitschaft versetzt. Nachdem sich aus einem Büro in der Calle Jaime III starke Rauchschwaden den Weg ins Freie gebahnt hatten, rückten die Rettungskräfte mit zwei Löschfahrzeugen an. Mit von der Partie waren auch mehrere Streifen der Nationalpolizei, so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Beim Betreten der betroffenen Büroräume wurde schnell klar, was für die Rauchentwicklung verantwortlich war: Ein Elektrogerät wies einen Kurzschluss auf. Die bereits ausgelegten Löschschläuche der Einsatzkräfte konnten somit wieder eingerollt werden. Die Feuerwehr sorgte an dem kurzgeschlossenen Gerät für eine fachgerechte Lüftung und erklärte den Einsatz nach 40 Minuten für beendet.