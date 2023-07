Bei einem schweren Autounfall ist am frühen Freitagmorgen in Palma de Mallorca eine 15-jährige Jugendliche schwer verletzt worden. Der Fahrer verlor nach Angaben der Lokalpolizei auf der Straße Camí de Jesús an einem Kreisverkehr neben dem städtischen Friedhof die Kontrolle über seinen Pkw und krachte gegen einen Baum. Der 22-jährige Mann wurde positiv auf Alkohol getestet.

Zu dem Unfall kam es gegen 6.30 Uhr. In dem BMW waren sechs Personen unterwegs, darunter drei Minderjährige. Auch sie wurden verletzt. Die 15-Jährige erlitt unter anderem schwere Verletzungen am Kopf und musste sofort ins Inselkrankenhaus Son Espases gefahren werden. Nach dem Unfall bildeten sich lange Staus. Der Camí de Jesús ist eine Verlängerung der Vía Roma und verbindet die Innenstadt mit Außenbezirken der Stadt und mit dem Gewerbepark Can Valero. Auf ihm gelangt man auch zum Fußballstadion Son Moix. Die Straße führt am historisch bedeutsamen städtischen Friedhof vorbei, auf dem es zahlreiche monumentale Grabstätten gibt.