Die Extremhitze hat Mllorc fest im Griff. Am Samstag stieg das Quecksilber laut dem Wetteramt Aemet örtlich auf fast 39 Grad. Spitzenreiter war Llucmajor mit 38,4 Grad und Palma sowie Porreres mit 37 Grad. In Sineu wurden 35,1 Grad erreicht, und in Binissalem 36,1. Woanders jedoch – und das ist im Sommer immer wieder ein Kuriosum auf der Insel – ging es nicht auf 30 Grad hoch, so etwa in Banyalbufar (27,9) und Colònia de Sant Pere (29,7).

Doch damit nicht genug der Hitze: am Montag und Dienstag wird damit gerechnet, dass auf der Insel örtlich die 40-Grad-Marke gerissen wird. In der Mitte Mallorca gilt am Montag deswegen die Warnstufe Orange, am Dienstag, am Mittwoch wurde diese auch für den Norden und Nordosten dekretiert. In den anderen Teilen der Insel wird an den beiden Tagen die Warnstufe Gelb gelten.

Auch der Mittwoch soll extrem heiß ausfallen, danach bleibt es heiß, die Hitze wird aber ein wenig erträglicher. Die Nachttemperaturen bleiben mit 24 bis 25 Grad so hoch, dass es manch einem schwerfallen dürfte, geruhsamen Schlaf zu finden. Der Wind weht manchmal gar nicht, manchmal böig und manchmal schwach vor allem aus südlichen Richtungen.

Experten bringen die Extremhitze mit dem weltweit spürbaren Klimawandel in Verbindung. Im vergangenen Jahr waren auf Mallorca so viele Hitzewellen wie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen nicht verzeichnet worden. Auch in Deutschland werden dieser Tage sehr hohe Temperaturen mit über 30 Grad erreicht.