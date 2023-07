Drama am Ballermann! Am Sonntag ist ein Ordner des Megaparks an der Playa de Palma auf Mallorca zusammengebrochen und kurz darauf verstorben. Berichten der Bild-Zeitung und der Mallorca Zeitung zufolge sei nach dem Vorfall sofort ein Rettungswagen herbeigerufen worden. Trotz der intensiven Wiederbelebungsmaßnahmen der Sanitäter habe der Mann jedoch nicht mehr gerettet werden können. Die genaue Todesursache bislang unklar. Eine Sprecherin des beliebten Vergnügungslokals bestätigte den tragischen Vorfall gegenüber dem Mallorca Magazin am Telefon, konnte jedoch keine weiteren Details nennen.

Ähnliche Nachrichten Extremhitze hat Mallorca fest im Würgegriff – und es kommt noch härter Mehr ähnliche Nachrichten Möglicherweise hängt der plötzliche Tod des Mannes mit den derzeit hohen Temperaturen auf der Insel zusammen. Denn momentan hat die Extremhitze Mallorca fest im Griff, und das Quecksilber stieg laut dem Wetteramt Aemet örtlich schon auf fast 39 Grad. In Teilen der Baleareninsel gilt daher ab Montag die Warnstufe Orange. In den vergangenen Jahren ist es ab und zu, jedoch selten, vorgekommen, dass Menschen aufgrund der extremen Temperaturen im Sommer gesundheitliche Probleme erlitten haben und infolgedessen teilweise auch verstarben.