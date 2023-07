An der Playa de Palma ist ein neuer Bierrekord aufgestellt worden. 45 Mitglieder des oberschwäbischen Fußballvereins SV Mochenwangen bestellten laut dem Ballermann-Informationsdienst www.helmutbestermann.de am Sonntag im Bierkönig 1111 0,3-Liter-Gläser Grstensaft und tranken diese aus. Mochenwangen liegt in Baden-Württemberg in der Nähe von Ravensburg. Die Seite zitierte den Verein mit den Worten "Irgendjemand muss den Pfützen aus der Oberliga zeigen, wie man säuft".

Das Ganze kostete die Partyurlauber genau 3444,10 Euro. Damit wurde der erst vor einem Monat aufgestellte Rekord der Fußballspieler des FC Endenich 08 pulverisiert. Damals war lediglich aus 0,2-Liter-Gläsern getrunken worden, beim alten Rekord kam man auf 200 Liter. Der jetzige Rekord belief sich auf 333,3 Liter. Was den FV Bonn-Endenich 08 angeht, so belief sich die Rechnung auf 2300 Euro. Im Lokal Bamboleo kostet ein 0,2-Liter-Glas Bier 2,30 Euro. Die Bestellung wurde um 9 Uhr morgens aufgegeben, 50 Personen nahmen an dem Trink-Ereignis. Im August 2022 war bereits ein Bier-Rekord aufgestellt worden: Damals hatten 25 Fußballer der SG Ropfe aus Elztal (Baden-Württemberg) ebenfalls im Bamboleo 600 Bier zum Frühstück getrunken, was 1260 Euro kostete. Ähnliche Nachrichten "Trotz Flugticket billiger als daheim": Junger Mann fliegt auf die Inseln, um ein Bier zu trinken Der Fußballverein FV Bonn-Endenich 1908 soll am Montag im Lokal Bamboleo 1.000 0,2-Liter-Gläser Bier bestellt haben, wie die „Mallorcazeitung" berichtet. Die Rechnung belief sich laut einem im Netz kursierenden Foto auf stolze 2.300 Euro. Im Lokal Bamboleo kostet ein 0,2-Liter-Glas Bier 2,30 Euro. Die Bestellung wurde um 9 Uhr morgens aufgegeben, 50 Personen sollen gekommen sein. Wie viele Biere letztendlich getrunken wurden, ist nicht bekannt.