Vor dem Strand von Cala Bona im Nordosten von Mallorca ist am Donnerstag eine Urlauberin im Meer ertrunken. Zu dem Vorfall kam es gegen 19.15 Uhr, als Augenzeugen den Hilfsdienst Samu 061 verständigten. Die herbeigeeilten Kräfte konnten die Frau, deren Nationalität nicht mitgeteilt wurde, aber nicht mehr wiederbeleben und stellten am Ende ihren Tod fest.

In der Hochsaison kommt es an Mallorcas Stränden immer wieder zu tödlichen Badevorfällen. Manchmal geraten Menschen in Strudel und werden aufs offene Meer hinausgetrieben, zuweilen haben Badende gesundheitliche Probleme, die zum Tod fúhren. Andere überschätzen mitunter erheblich ihre Kräfte.

Cala Bona ist ein besonders bei englischsprachigen Gästen beliebtes Badeparadies nördlich des vor allem von Deutschen besuchten, deutlich größeren Ortes Cala Millor. Neben dem Strand lockt auch der kleine Fischerhafen Besucher in Scharen an. Cala Bona ist Endstation der Flughafen-Buslinie A42.