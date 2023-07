Ein italienischer Fincabewohner in Selva hat für seine zwei verschwundenen Ziegen einen Finderlohn in Höhe von 5.000 Euro ausgeschrieben. Joey und Tofu werden bereits seit September 2022 vermisst, so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Freitag, doch nachdem die polizeilichen Ermittlungen bislang nichts über den Verbleib der Ziegen beitragen konnten, bittet der verzweifelte Besitzer nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Seinen Ausgang nahm das Drama um die vermissten Ziegen, als der Italiener seine angemietete Finca aufgab und auf ein neues Anwesen zog. Bei dem Umzug ließ er Joey und Tofu notgedrungen für ein paar Tage zurück. Als er die Ziegen schließlich abholen wollte, musste er feststellen, dass sich diese nicht mehr auf der aufgegebenen Finca befanden. Wochen später war von Joey und Tofu noch immer keine Spur zu sehen. Im Januar 2023 erstattete der Italiener schließlich Anzeige bei der Guardia Civil. Der Italiener wollte nicht mehr ausschließen, dass Joey und Tofu nicht ganz freiwillig verschwanden. Viel getan hat sich seither nicht, die Suche nach den beiden gehörnten Vierbeinern gestaltet sich schwieriger als erwartet. Jetzt versucht es der Besitzer von Joey und Tofu mit der Ausschreibung eines stattlichen Finderlohns in Höhe von 5.000 Euro. Wer Hinweise zum Auffinden der beiden Ziegen liefern kann, ist angehalten, sich an den Anwalt des Besitzers zu wenden: Daniel Martínez Raso, telefonisch erreichbar unter der Handynummer 600 338 463.