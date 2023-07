Die sechs jungen Urlauber aus Deutschland, denen vorgeworfen wird, in einem Hotel an der Playa de Palma eine Frau vergewaltigt zu haben, sind an diesem Samstag dem Haftrichter in Palma de Mallorca vorgeführt worden. Auf einem Video der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ist zu sehen, wie sie aus verschiedenen Polizeiautos steigen, sich die Gesichter mit ihren T-Shirst verdecken, um nicht erkannt zu werden.

Die vergangenen zwei Nächte hatten die 21- bis 23-Jährigen in Polizeigewahrsam verbracht, waren in den Zellen des Präsidiums am schicken Paseo Mallorca am Rande der Altstadt von Palma untergebracht. Für den Termin beim Haftrichter wurden sie am Samstagvormittag in großen Kastenwagen der Policía Nacional zur Avenida Alemanya gebracht, wo sich das Ermittlungsgericht befindet. Der Boulevard liegt nur ein paar Blocks vom Polizeirevier entfernt

Der Haftrichter muss jetzt entscheiden, ob die jungen Männer in U-Haft kommen oder auf freien Fuß gesetzt werden. Möglicherweise wird auch nur ein Teil der Gruppe in U-Haft kommen. Sollten die jungen Männer ins Gefängnis kommen, kann es sein, dass sie dort eine längere Zeit einsitzen. In Spanien kann eine Untersuchungshaft in Extremfällen mehrere Jahre dauern.