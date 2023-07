Es ist Mitte Juli, der spanische Sommer hat noch einen weiten Weg vor sich und dennoch fragen sich bereits jetzt viele Menschen, wie lange sie die derzeit gnadenlos hohen Temperaturen noch ertragen müssen. Wenig Hoffnung auf eine spürbare Abkühlung machte am Mittwoch die Sprecherin des spanischen Wetterdienstes AEMET auf den Balearen, María José Guerrero. Zwar sollen die Extremtemperaturen, die auch am Mittwoch in weiten Teilen der Insel wieder locker die 40-Grad-Marke überschritten, in den nächsten Tagen eine kleine Verschnaufpause einlegen.

Für Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag sagen die Experten des AEMET Höchstwerte zwischen 34 und 36 Grad voraus, also immer noch Temperaturen, die deutlich über dem langjährigen Juli-Maximum von 31 Grad liegen. Mit dem Beginn der kommenden Woche wird dann der Sommer auf Mallorca aller Voraussicht nach schnell wieder seine Daumenschrauben anziehen und die 38-Grad-Marke knacken. Wer also schon den Herbst und die damit verbundenen sinkenden Temperaturen herbeisehnt, muss sich noch in Geduld üben. Am Mittwoch registrierten die Messstationen des AEMET zwar keine neuen Rekordwerte, überdurchschnittlich heiß war es aber dennoch in vielen Teilen Mallorcas. Aus Sineu (41,8 Grad), Llucmajor (41,5 Grad) und Porreres (41,4 Grad) wurden abermals mehr als 41 Grad vermeldet, so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Die 40-Grad-Marke fiel ferner in Santa Maria (40,6 Grad), Sant Elm (40,2 Grad) und an der Balearen-Universität UIB (40,0 Grad).