Das kommende Wochenende wird auf Mallorca offensichtlich nicht so heiß wie die vergangenen ausfallen. Der Wetterdienst Aemet rechnet "nur" mit höchstens 31 bis 32 Grad am Samstag, am Sonntag ist es allerdings je nach Gegend unmerklich bis deutlich heißer. Werden dann in Palma 34 Grad erwartet, so werden es in Sa Pobla, dem Hitzepol auf der Insel, wieder 37 Grad sein. Dennoch: Bis Sonntag wurden bislang keine Warnstufen ausgerufen.

Das dürfte sich am Montag wieder ändern. Dann erreicht ein erneuter Hitzeschub die Insel, örtlich kann wie bereits am vergangenen Dienstag und Mittwoch die 40-Grad-Marke gerissen werden. Am Dienstag hatte im Inselinnern sogar die Warnstufe Rot gegolten, eine seltene Maßnahme. Die Menschen waren angehalten, sich möglichst nicht in der Sonne zu bewegen und viel zu trinken.

Der Donnerstag fiel nicht so warm wie der Mittwoch aus, doch wegen der Luftfeuchtigkeit war die gefühlte Temperatur höher. Ein mitunter recht böiger Wind war zu verspüren. Am wärmsten war es in Porreres mit 33,9 Grad, es folgte Llucmajor mit 33,7 Grad. In Binissalem wurden 33,5 Grad registriert, in Banyalbufar 33,2. Die 30-Grad-Marke nicht gerissen wurde in Son Servera, wo lediglich 29,4 Grad erreicht wurden.

Experten bringen die Extremhitze, die zeitweise herrscht, mit dem weltweit spürbaren Klimawandel in Verbindung. Im vergangenen Jahr waren auf Mallorca so viele Hitzewellen wie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen nicht verzeichnet worden. Auch in Deutschland werden dieser Tage sehr hohe Temperaturen mit über 30 Grad erreicht.