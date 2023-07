Einem mutmaßlichen Doppelmord geht seit Montagmittag die Nationalpolizei in Manacor nach. Ein Anwohner hatte auf einem Grundstück in der Calle Miquel Llabrés zwei Männerleichen entdeckt und die Behörden alarmiert. MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" will erfahren haben, dass beide Leichen in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand aufgefunden worden seien.

Die Beamten trafen die beiden toten Männer sitzend auf einem Sofa beziehungsweise einem Stuhl an. Am Tatort befanden sich zudem größere Mengen an Unrat und Müll. Über die Hintergründe des Vorfalls gab die Polizei zunächst keine Auskunft. Von offizieller Seite hieß es lediglich, die Ermittlungen würden in alle Richtungen geführt. Eines der Todesopfer entstammt offenbar einem ortsbekannten Familienclan, der vor 13 Tagen eine entsprechende Vermisstenanzeige aufgegeben hatte. Kurz nach Bekanntwerden des Leichenfunds fanden sich in der Calle Miquel Llabrés zahlreiche Angehörige des toten Mannes ein.