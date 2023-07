Auf Mallorca hat sich ein schweres Beziehungsdrama ereignet. In Palma ist eine Frau auf ihren Ex-Freund losgegangen und hat ihm mit einer Schere in die Genitalien gestochen. Über den Gesundheitszustand des Mannes machten die Beamten keine Angaben. Der Vorfall ereignete sich in der Wohnung des Paares, das bereits getrennt war, aber noch zusammenlebte. Demnach habe der Mann auf der Couch gesessen und die Frau sei urplötzlich mit einer Schere in der Hand auf ihn gestürmt. Dann stieß sie zu, und zwar in seine Genitalien und verletzte ihn dabei. Das gab die Nationalpolizei in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Frau wurde wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass sie ihrem Ex-Partner gegenüber handgreiflich geworden sei, so die Beamten. Auch zuvor habe sie ihn mehrere Male geschlagen und geohrfeigt, gekratzt und gebissen, gab das mutmaßliche Opfer an. Dazu kamen Drohungen sowie abfällige und verletzende Bemerkungen. Der Mann soll sogar bei geschlossener Tür geschlafen haben, weil er Angst hatte, dass seine Ex-Partnerin ihm etwas antun könnte. Die Ermittlungen der zuständigen Spezialeinheit laufen noch.