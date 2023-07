Nach den kontinuierlich heißen Tagen könnten die Temperaturen auf Mallorca in einigen Tagen zeitweise unter die 30-Grad-Marke rutschen. Zum ersten Augustwochenende hin soll bei Nordostwind die Niederschlagswahrscheinlichkeit auf der Insel steigen, es wird mit Tageswerten knapp unter 30 Grad und Nachttemperaturen nur noch bei etwa 20 Grad gerechnet.

Sollte dies wirklich so eintreten, würde den kurz aufeinanderfolgenden Hitzewellen im laufenden Sommer erst einmal ein Ende gesetzt. Experten bringen die Extremhitze mit dem weltweit spürbaren Klimawandel in Verbindung. Im vergangenen Jahr waren auf Mallorca so viele Hitzewellen wie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen nicht verzeichnet worden. Auch in Deutschland werden dieser Tage sehr hohe Temperaturen mit über 30 Grad erreicht.

Damit nähern sich die Luft- und die Meerwasserwerte an: Schon jetzt hat die Temperatur des Wassers 29 Grad. An der Playa de Palma betrug diese am Sonntag 29 Grad, an der Cala Major ebenfalls 29 Grad, an der Playa de Muro liegt sie nur sehr knapp darunter. Bei 27 Grad liegt derzeit die Meerwassertemperatur an der VCala Agulla bei Cala Rajada.

Am Samstag war es in dem kleinen Ort Muro am heißesten: Dort wurden 37,7 Grad gemessen. Auf Rang zwei folgt Sa Pobla mit 35,6 Grad vor Colònia de Sant Pere mit 35,2 Grad, Pollença 34,6 Grad und Lluc 34 Grad. Die 30-Grad-Marke nicht gerissen wurde in Bnayalbufar im Insel Nordwesten: Hier erreichte das Quecksilber lediglich 29,9 Grad.