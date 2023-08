Auf Benutzer des Nicht-Schengen-Terminals A im Flughafen Palma wartet demnächst ein völlig neu gestalteter Gastronomiebereich. Der Flughafengesellschaft AENA zufolge entstehen dort gegenwärtig sechs neue "angesagte" Lokale, die Passagieren Speisen von "hoher Qualität" böten. Die Restaurants sollen demnach eine Gesamtfläche von 4340 Quadratmetern einnehmen und wie der gesamte Terminal ausschließlich in den Sommermonaten geöffnet sein.

Während mit der US-Kette Burger King ein alter Bekannter in die neuen Räumlichkeiten einzieht, sollen internationale Unternehmen wie Popeyes und Camden Food für frischen gastronomischen Wind im Terminal A sorgen. Ihnen zur Seite gestellt wird ein Food Market mit Sushi, italienischen Spezialitäten und Café sowie ein weiteres Café.

AENA will sich mit dem Umbau nach eigenen Angaben auf die spezielle Klientel des Terminals A einstellen. In diesem Terminal landen und starten beispielsweise Flugzeuge mit Ziel Newark in den USA, aber auch sämtliche Verbindungen von und nach Großbritannien.