Die Menschen auf Mallorca sind in der Nacht zum Freitag und am Freitagmorgen durch ungewöhnlich ergiebige gewittrige Regenfälle geweckt worden. Fast auf der ganzen Insel schüttete es zeitweise wie aus Kübeln. Der Tiefdruckausläufer war aus dem Nordosten gekommen, vorausgegangen war stark auffrischender Wind. In Llucmajor fiel zeitweise der Strom aus.

Continua plovent a molts punts de les Illes. A Palma, en pocs minuts ha caigut un fort aiguat que ja deixa els carrers plens de bassiots. Precaució.



Tempestes localment intenses amb calabruix i cops de vent forts.



➡️ La previsió del @TempsIB3: https://t.co/AHxMoAqB2w pic.twitter.com/VmiH2cVCkm — IB3 Notícies (@IB3noticies) August 4, 2023 Die Temperaturen gingen von über 30 Grad am Donnerstag auf lediglich noch 28 Grad zurück. So angenehm soll es bis mindestens zum Anfang der kommenden Woche bleiben. Danach soll das Quecksilber wieder nach oben gehen. Regenfälle Anfang August sind auf Mallorca sehr selten, das Wetteramt Aemet hatte jedoch bereits im Frühling mehr Niederschläge als üblich prognostiziert. Ähnliche Nachrichten Warnstufe Gelb: Ergiebiger Regen mitten im Sommer auf Mallorca erwartet In den vergangenen Wochen waren auf der Insel mehrere Hitzewellen mit Werten über 35 Grad registriert worden. Zuweilen war es parallel dazu auch unerträglich schwül. So heiß wie bislang war es auf Mallorca seit Jahren nicht gewesen. Experten bringen diese Veränderung – auch das Meer ist warm wie selten – mit dem fortschreitenden Klimawandel in Verbindung. Am Donnerstag waren die Temperaturen örtlich nochmal über die 30 Grad gestiegen: Spitzenreiter war Calvià mit 33,3 Grad, auf Rang 2 folgte das Kap Blanc mit 32,6 Grad. Auf über 30 Grad stiegen die Temperaturen auch in Palma, Manacor, Llucmajor, Campos, Porreres, Portocolom und Banyalbufar. Woanders blieben die Werte bei 28 bis 29 Grad.