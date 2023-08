Mitten in Arenal ist am Mittwochmorgen ein Elektroauto in Brand geraten. Der luxuriöse Jaguar I-Pace lud gerade seine Batterie an einer Ladesäule der Calle del Republicans auf, als er Feuer fing. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 8 Uhr morgens, als das Elektrofahrzeug aus unbekannten Gründen zu brennen begann.

Mehrere Zeugen alarmierten den Notruf 112 und innerhalb weniger Minuten waren die Löschfahrzeuge der Feuerwehren des Inselrats und von Palma vor Ort. Auch Streifen der Lokalpolizei von Llucmajor trafen ein. Der Teil des bei vielen deutschen Urlaubern beliebten Ortes gehört nämlich nicht zu Palma, sondern zur Nachbargemeinde Llucmajor. Wenige Augenblicke später waren die Flammen auch schon gelöscht. Von dem Sportwagen war jedoch nur noch ein "Gerippe" übrig. Die Lokalpolizei von Llucmajor hat nun damit begonnen, den Besitzer des Fahrzeugs ausfindig zu machen. Der Vorfall war am Vormittag Gesprächsthema bei vielen Anwohnern und Urlaubern, von denen um diese Uhrzeit viele gerade von der Party nach Hause kamen.