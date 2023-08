Für viele Urlauber und Reisende ist es der immer gleiche Weg: am Flughafen den Koffer aufgeben, durch die Sicherheitskontrolle, vielleicht noch einen Kaffee trinken und dann zum Gate. So hat sich das jüngst wahrscheinlich auch ein Mann vorgestellt. Er ist am Dienstag am Flughafen Hannover gewesen, um in den Mallorca-Urlaub zu starten. Doch während einer Kontrolle wurde er verhaftet – wegen eines Vorfalls, der drei Jahre zurückliegt. Wie die Bundespolizei mitteilt, lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor, da er im September 2020 nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen war.

Damals sollte der Pole sich in Görlitz wegen Diebstahl in zwei Fällen und illegalem Drogenbesitz verantworten. "Aufgrund dieses Haftbefehls flog der Mann nunmehr nicht nach Mallorca in den Urlaub, sondern kam in die Justizvollzugsanstalt", kommentiert die Bundespolizei in ihrer Pressemitteilung. Und er bleibt auch erstmal in der JVA Hannover, bis die Gerichtsverhandlung gegen ihn abgeschlossen ist. Auch am Flughafen Palma de Mallorca kommt es immer wieder zu Festnahmen. Im Juli wurde ein Mann mit drei gefälschten Pässen am Flughafen Son Sant Joan festgenommen. Der Mann soll sich auf den Diebstahl von Fahrzeugen und deren anschließenden Export nach Osteuropa spezialisiert haben.

Im Juni gab es einen ähnlichen Fall: Beamte der spanischen Nationalpolizei hatten am Airport auf Mallorca einen Deutschen festgenommen, der wegen bewaffneten Raubes per EU-Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann hatte wohl Autos in Deutschland gestohlen und dann nach Polen verschoben. Dort soll er sie illegal verkauft haben. Außerdem hatte der Mann sich im März 2022 in Deutschland eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, stieg jedoch aus seinem Fluchtauto aus und konnte zu Fuß fliehen.