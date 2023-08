Eine 20 Jahre alte Urlauberin aus Deutschland ist am späten Donnerstagabend offenbar auf Mallorca vergewaltigt worden. Das mutmaßliche Opfer, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", erstattete bei der Nationalpolizei eine entsprechende Anzeige. Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 23 Uhr auf der Toilette einer Bar an der Playa de Palma. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet gegenwärtig nach dem Täter.

Ähnliche Nachrichten Mallorca-Pfarrer will auch im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung für die fünf inhaftierten Deutschen da sein Nach Zeitungsangaben macht die junge Frau mit ihrem Freund Urlaub auf Mallorca. Während dieser und eine Gruppe von Freunden am Donnerstagabend den Innenbereich der Bar zeitweise verließen, suchte die Deutsche die Toilette auf. Dort soll sie ein unbekannter Mann zunächst belästigt und anschließend sexuell missbraucht haben. Gegenüber der Polizei konnte die junge Frau nicht ausschließen, dass sie sich versehentlich auf der Toilette für Männer aufgehalten hatte. Medienberichten zufolge konsumierte die Gruppe an besagtem Abend neben Alkohol auch Drogen. Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung verließ die 20-Jährige "unter Schock" die Toilette und informierte ihren Freund über das Geschehene. Die beiden benachrichtigten umgehend die Polizei. Diese leitete eine Untersuchung ein und wertet derzeit die Aufnahmen der Überwachungskameras aus. Ferner befragte sich noch am Tatort die ersten Zeugen. Die deutsche Urlauberin suchte derweil das Universitätskrankenhaus Son Llàtzer auf, wo sie gerichtsmedizinisch untersucht wurde.