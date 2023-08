Am Samstagmorgen hat sich auf Mallorca ein tödliches Unglück ereignet. Dabei ist ein 33-jähriger Spanier ums Leben gekommen. Er befand sich mit Freunden auf einer Wandertour in Fornalutx im Tramuntana-Gebirge. Ersten Ermittlungen zufolge soll er ausgerutscht sein und habe sein Gleichgewicht verloren. So stürzte er 40 Meter in die Tiefe. Nach Angaben der Rettungsdienste ereignete sich der Vorfall um kurz nach 9.00 Uhr. Seine Freunde wählten 112, doch die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ähnliche Nachrichten 25-Jährige stirbt nach Sturz ins Meer bei Banyalbufar Mehr ähnliche Nachrichten Mit einem Hubschrauber der Guardia Civil konnte der Leichnam geborgen werden. Mehrere Feuerwehren waren ebenfalls an der Unglücksstelle. Danach wurde der Verstorbene an den Flughafen von Palma de Mallorca gebracht. Dort soll der leblose Körper von einem Gerichtsmediziner untersucht werden.