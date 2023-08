Am Samstag breitete sich in Küstennähe von Mallorcas Nachbarinsel Formentera Panik aus: Denn plötzlich begann das Heck einer luxuriösen, 26 Meter langen Yacht zu brennen. Das Boot lag in der Gegend von Cavall d'en Borràs vor Anker, gegenüber dem Strand Beso – was einer der angesagtesten Orte der Insel ist. Innerhalb weniger Minuten breiteten sich die Flammen auf der gesamten Yacht aus und verwandelten sie in einen auf dem Meer schwimmenden Feuerball, wobei Zeugen die Szenen mit ihren Handykameras filmten. Eine riesige Rauchsäule war bis nach Ibiza zu sehen.

Die balearische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs schickte sofort ein Schiff, um sofort mit Lösch- und Rettungsarbeiten zu beginnen. Lokale Medien berichteten, dass das Schiff dem professionellen spanischen Pokerspieler Diego Gomez Gonzalez, auch bekannt als "Der Löwe", gehört, was jedoch nicht bestätigt wurde. Fünf Besatzungsmitglieder und zwölf Passagiere bemühten sich in einem Wettlauf mit der Zeit, das Schiff zu verlassen. Nur eines der Besatzungsmitglieder, ein 39-jähriger Spanier, erlitt leichte Verbrennungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Andere Schiffe seien von dem Unglück nicht betroffen gewesen. Den englischsprachigen Kollegen der MM-Schwesterzeitung Majorca Daily Bulletin wurde mitgeteilt, dass die Yacht voraussichtlich sinken werden und das Meereswasser dadurch stark verunreinigen werde.

Erst vor wenigen Tagen hielt sich Hollywood-Superstar Leonardo DiCaprio in dem Gebiet auf, wo er auf diversen Partys gesichtet worden ist.