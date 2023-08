Es ist eine Horrorvorstellung für Eltern, das eigene Kind aus den Augen zu verlieren. Am Wochenende ist es genau zu so einem Fall in Palma de Mallorca gekommen. Am Sonntagmorgen, 13. August, hat die Policia Local in der Inselhauptstadt ein deutsches Mädchen aufgegriffen. Die vierjährige Urlauberin irrte mutterseelenallein und weinend in der Nähe der Plaça d'Espanya umher. Aufmerksame Passanten hatten den Vorfall der Polizei gemeldet. Das Kind sprach nur Deutsch und konnte sich wegen seines Alters nicht allzu gut verständigen. Daher konnten die Beamten nicht ermitteln, wie das Kind oder seine Eltern heißen oder wo ihre Unterkunft ist.

Die Polizisten nahmen das Mädchen mit und brachten es auf die Wache. Dort spielten sie mit ihm und betreuten es, im Wartezimmer gab es sogar Spielzeug für die Kleine. Das berichtete das Nachrichtenportal "Crónica Balear" am Sonntagmorgen. Die Eltern meldeten ihr Kind einige Stunden später über den Notruf 112 als vermisst. Wie viele Stunden genau zwischen dem Verschwinden und der Vermisstenmeldung lagen, ist nicht bekannt. Doch es muss so lange gedauert haben, dass die Polizei stutzig wurde. Denn jetzt wird gegen die Eltern ermittelt. So soll die Frage geklärt werden, ob sie ihre Fürsorgepflicht verletzt oder das Kind gar ausgesetzt haben, schreibt "Crónica Balear". Jetzt liegt der Vorfall beim zuständigen Gericht in Palma. Die Eltern konnten wohl nicht genau und plausibel erklären, wie es dazu kommen konnte. Die Familie machte auf Mallorca Urlaub und kam bei Freunden in Palmas Zentrum unter. Rund 500 Meter von dieser Wohnung entfernt wurde das kleine Kind von der Polizei aufgegriffen.