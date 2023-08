Kaum zu glauben, aber wahr: Miquel Rosselló legt jede Woche 180 Kilometer mit dem Fahrrad zurück – und das mit 95 Jahren! Rosselló kam 1928 in Palma zur Welt und fährt nach wie vor mit stolzen 95 Lenzen noch lange Strecken mit dem Drahtesel. Doch woher kommt diese Leidenschaft?



Das Fahrrad hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet, seit sein Bruder, ein Mechaniker, ihm als Kind ein Zweirad schenkte. Rosselló hatte nach eigenen Angaben "nicht viel anderes zum Spielen" und wurde in eine bescheidene Familie in der Nähe von La Soledat geboren. Im Alter von neun Jahren, mitten im Bürgerkrieg, lernte er dank Don Bartolomé, einem Lehrer an der örtlichen öffentlichen Schule, in nur zwei Monaten Lesen und Schreiben – die erste große Herausforderung von vielen, die er in seinen 95 Jahren bewältigt hat. Auch das Lesen, wie das Radfahren, hat er nie aufgegeben. "Ich habe immer ein Buch in der Hand, es ist sehr wichtig, um nicht nur den Körper, sondern auch den Geist zu trainieren", rät er.

Miquel, der zwischenzeitlich auch in Kolumbien und den USA lebte und als Tischler arbeitete, ging 1992 in den Vereinigten Staaten in den wohlverdienten Ruhestand. "Das Land ist meine zweite Heimat", sagt der Mallorquiner, der die spanische und die amerikanische Staatsbürgerschaft besitztt. 1992 kehrte er dann auf seine Heimatinsel zurück und kaufte mit dem gesparten Geld drei Grundstücke in Rafal Vell, wo er die Finca baute, in der er heute lebt.

Der Mallorquiner fährt drei Mal in der Woche jeweils 60 Kilometer mit dem Fahrrad. Mit seinen 95 Jahren hat er sich eine außergewöhnliche Lebenskraft und ein beneidenswertes Gedächtnis bewahrt: Er erinnert sich an Adressen und genaue Daten von unzähligen Ereignissen. Von dem Tag, an dem er als junger Soldat König Abdullah von Jordanien mit dem Boot abholte, bis hin zu den Namen der Straßen, durch die er täglich auf dem Weg zur Arbeit in Manhattan fuhr. Des Weiteren ist er ein wertvoller Zeuge der Nachkriegszeit und ein erstaunliches Beispiel für persönliche Weiterentwicklung. Sein Geheimnis? "Zu wissen, was man im Leben will, und es zu erreichen, indem man hart und ohne Angst arbeitet", gesteht Miquel.

Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag startet der 95-jährige in Rafal Vell, fährt durch Son Ferriol und erreicht Sa Casa Blanca, wo er am Kreisverkehr von S'Aranjassa rechts abbiegt, um den Flughafen von Palma zu umfahren und nach Hause zu fahren. " Jetzt musste ich die Strecke reduzieren. Jedes Jahr wird sie schwerer", gibt er bescheiden zu, als ob es so einfach wäre - auch für weniger erfahrene Radfahrer – eine 60 Kilometer lange Strecke zu fahren! Und das auch noch dreimal pro Woche ...

Die Ärzte sind erstaunt über Miquels perfekte Bluttests. Durch das Fahrradfahren und Lesen hält er sich weiterhin sowohl körperlich als auch geistig fit – eine abenteuerliche Lebensgeschichte, die absolute Bewunderung verdient!