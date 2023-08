Unweit des Einkaufshauses Corte Ingles an den Avenidas, beschweren sich die Nachbarn an der Calle Manacor über zwei Wohnungen, die angeblich illegal an Touristen weitervermietet werden. “Mehrere Gruppen von bis zu neun Touristen sind in der Wohnung, die ständig rauchen, Bier trinken und Partys feiern”, sagen die Anwohner.

Obwohl die illegale Vermietung von Ferienwohnungen mit hohen Geldstrafen geahndet wird, gibt es immer noch viele Vermieter, die versuchen, diese Vorschriften zu umgehen. Die Anwohner des besagten Hauses behaupten, dass die Wohnungen auf dem Portal Airbnb angeboten werden: "Das haben sie schon imvergangenen Jahr in einer der Wohnungen hier vor Ort gemacht. Jetzt haben sie aber noch eine weiteres Appartment in derselben Etage hinzugenommen." Ein Schild am Eingang des Gebäudes weist darauf hin, dass

die illegale Ferienvermietung verboten ist. Ähnliche Nachrichten Illegale Ferienvermietung: Inspektoren tarnen sich neuerdings als Kunden Mehr ähnliche Nachrichten Obwohl sie sich schon bei der zuständigen Stelle des Tourismusdezernats beschwert haben, treiben die Touristen in den Ferienwohnungen weiterhin ihr Unwesen. Gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora sagten die Anwohner: "Die Touristen verursachen Lärm zu jeder Tages-und Nachtzeit mit ihren Koffern und schreien auf der Treppe. Wir mussten schon die Polizei rufen, weil die Mieter der Wohnungen bis in die frühen Morgenstunden feiern". Darüber hinaus erklärten sie: "Wir haben die Nase voll, Zustände wie in Magaluf im Haus zu haben.” Von den Behörden und Institutionen fühlen sich die Anwohner im Stich gelassen. "Wir wissen nicht, ob die Bußgelder irgendeine Wirkung haben, entweder weil sie sie ignorieren oder weil sie so niedrig sind, dass es für sie billiger ist, sie zu bezahlen und mit den illegalen Vermietungen fortzufahren."