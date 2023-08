Das Opfer der verübten Gruppenvergewaltigung in Magaluf, die am frühen Montagmorgen (14. August) in Magaluf stattgefunden hat, erklärte der spanischen Polizei, dass es sich eindeutig acht junge Männer gehandelt haben soll, die sie sexuell missbraucht haben sollen. Ein Team der Kriminalpolizei konnte noch am selben Tag sechs Beteiligte am Eingang ihres Hotels festnehmen – drei von ihnen sind französische Staatsbürger und sind mi Alter von 18 bis 20 Jahren.

Darüber hinaus wurde das Videomaterial mehrerer Überwachungskameras, die an den Ein- und Ausgängen des Hotels istalliert waren, ausgewertet. Die 18-jährige britische Urlauberin konnte darüber hinaus noch weitere Beteiligte der Vergewaltigung beschreiben. Anhanddessen wurden zudem drei weitere mutmaßliche Täter verhaftet, darunter ein 20-jähriger Schweizer und zwei weitere Franzosen im Alter von 23 und 26 Jahren. Ähnliche Nachrichten Franzosen und Schweizer in U-Haft auf Mallorca: Neue Details zu mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung Mehr ähnliche Nachrichten Die junge Frau wollte zunächst keine Strafanzeige gegen ihre vermeintlichen Peiniger stellen, wurde jedoch nach dem Vorfall von einem Gerichtsmediziner im Krankenhaus Son Espases untersucht. Bei einer Befragung durch die Polizei stellten die Beamten fest, dass das Opfer mehrere Prellungen am rechten Arm und eine kleine Schnittwunde am oberen Bereich ihrer Brust hatte. Darüber hinaus haben Ermittler biologische Spuren und Fingerabdrücke aus dem Hotelzimmer zu Untersuchungszwecken entnommen, wo sich die Tat ereignet hatte. Nach wie vor versucht die Guardia Civil die beiden anderen jungen Männer, die an dem sexuellen Übegriff beteiligt gewesen sein sollen, zu identifizeren. Es gilt auch herauszfinden, ob sie die Aufnahmen, die sie von der Vergewaltigung getätigt haben, eventuell weitergegeben haben. Die jungen Männer, die als Urlauber nach Mallorca gekommen sind, fertigten über 20 Video-Clips von der Vergewaltigung an, wobei bislang 13 in den Handys der mutmaßlichen Täter sichergestellt werden konnten. Die Ermittlungen zu dem Fall sind noch nicht abgeschlossen. Beim Gericht sagte ein Richter bislang, dass es völlig abwegig sei, dass der Geschlechtsakt einvernehmlich gewesen sei. Er wies darauf hin, dass auf den Videos zu hören sei, wie sich die jungen Männer amüsieren und lachen würden, – eine weibliche Stimme sei hingegen zu keinem Zeitpunkt zu hören. All das seien dem Juristen zufolge Anzeichen dafür, dass es sich um eine "wirklich erniedrigende und demütigende Praktik handele ohne jeden Hinweis darauf, dass das Opfer jemals seine Zustimmung gegeben haben könnte."