In der Gemeinde Andratx, im Südwesten von Mallorca, hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag einen tödlichen Zwischenfall gegeben. Nach Angaben der Polizei ist ein 29-jähriger Mann argentinischer Herkunft nach den Feierlichkeiten zu Sant Augustí von seinem Mitbewohner niedergestochen worden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 2.10 Uhr in der Ortschaft S’Arracó. Zwei Männer, beide Mitbewohner, begannen sich aus bisher unbekannten Gründen zu streiten. Schließlich eskalierte die verbale Auseinandersetzung und die beiden Männer gingen aufeinander los. Einer von ihnen nahm ein Messer in die Hand und stach es dem anderen in die Brust.

Der niedergestochene Mann verließ das Haus und versuchte Hilfe zu rufen. Auf dem Weg ins Freie hinterließ er eine Blutspur und Abdrücke an den Wänden der Straße. Eine Streife der Ortspolizei von Andratx fand den Verletzten schließlich und eilte ihm zur Hilfe. Eintreffende Rettungskräfte konnten jedoch nichts mehr für den 29-Jährigen tun. Er erlag wenigen Minuten später seinen schweren Verletzungen.

In der Zwischenzeit begaben sich Streifen der örtlichen Polizei von Andratx und der Guardia Civil zu dem Haus, in dem sich der Vorfall ereignet hatte. Dort fanden sie den mutmaßlichen Täter der Messerstecherei, einen 44-jährigen Mann aus Guatemala, der sichtlich betrunken war. Auch die Tatwaffe konnte sichergestellt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen beiden Männer zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert gewesen sein. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und muss sich jetzt vor Gericht verantworten. Die Ermittlungen dauern an.