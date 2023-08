Um an eine Luxusuhr zu kommen, hat sich dieser Kriminelle einiges einfallen lassen. Ein Motorradfahrer hat auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza einen Unfall provoziert, um einem Briten die Rolex zu klauen. Die Tat ereignete sich dem Onlineportal "Crónica Balear" zufolge in den frühen Morgenstunden am Samstag, 26. August. Dabei verfolgte der Motorradfahrer einen Porschefahrer auf einer Landstraße auf Ibiza. Der Mann auf dem Motorrad bedrängte den Briten so sehr, dass er bei dem Versuch, dem Motorrad auszuweichen, die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen eine Mauer knallte.

Während der Brite benommen und verletzt im Auto saß, ergriff der Motorradfahrer die Gelegenheit: Er zog dem Mann die Rolex vom Handgelenk und machte sich aus dem Staub – ohne dem Opfer zu helfen. Doch der Brite hatte bereits zuvor selber die Polizei alarmiert. Denn scheinbar wurde er schon länger von dem Motorrad genötigt und meldete das der Polizei. Über Kilometer hinweg habe der spätere Dieb gedrängelt, sei ihm sehr dicht aufgefahren und habe ihn genötigt. Der Mann konnte noch am Unfallort versorgt werden und musste nicht ins Krankenhaus. Auf den Balearen treiben immer wieder sogenannte "Rolex-Banden" ihr Unwesen. Sie haben sich auf den Klau von Luxusuhren spezialisiert und lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen, um ihre Opfer auszutricksen. Erst kürzlich hatte ein deutsches Opfer sich an das Mallorca Magazin gewandt und eine ganz neue Masche geschildert. In Peguera hatte sich die Diebin als Verkäuferin eines Geschäfts ausgegeben und den vermeintlichen Kunden statt zu beraten, kurzerhand ausgeraubt. Den ganzen Fall können Sie hier nachlesen. Vor rund zwei Wochen konnten die Ermittler auf Mallorca zwei Männer festnehmen, die 15 Luxus-Uhren gestohlen haben sollen, vor allem in Calvià und Andratx im Südwesten Mallorcas, wo viele Deutsche leben und Urlaub machen.