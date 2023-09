Ein ungewöhnliches Ehedrama auf Mallorca hat am späten Freitagabend die spanische Nationalpolizei in Palma ausrücken lassen. Sie hatte zuvor einen Anruf von einem Mann erhalten, der von seiner Ehefrau im Wohnzimmer eingesperrt worden. Zuvor soll die Gattin auch gegen den Mann tätlich gewesen sein.

Die Polizeibeamten suchten die Wohnung des Paares auf, konnten aber nicht zu dem Anrufer vordringen. Daraufhin wurde die Feuerwehr angefordert, damit diese von außen von der Hausfassade aus den Mann befreien konnte.

Die Ehefrau, die sich dort in einem Zimmer mit Glastür isoliert hatte und im Vorfeld auch der Polizei nicht die Tür öffnen wollte, wurde angesichts der Feuerwehrleute rabiat. In ihrer großen Verärgerung schlug sie mit der Hand mehrfach so fest gegen die Tür, dass das Glas zerbrach und die Frau sich verletzte.

Jetzt benötigte die Gattin medizinische Hilfe. Doch die Polizisten, die sich ihr näherten, wurden von ihr angegriffen. Schließlich mussten sie die Frau überwältigen, um sie zu einem Gesundheitszentrum zu bringen. Auf die Gattin kommt nun eine Anzeige wegen Freiheitsberaubung und Nötigung zu. Der Hintergrund der Ehestreitigkeiten wurde nicht mitgeteilt.