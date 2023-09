Wenige Tage vor dem Herbstanfang am 23. September ist es auf Mallorca nachts so warm wie kaum in diesem Sommer. Laut dem Wetterdienst Aemet fiel das Quecksilber in der Nacht auf Montag in dem Ort Campos nicht unter 26 Grad.Woanders war es ebenfalls ungewöhnlich heiß, etwa in Son Servera (25 Grad), in Portocolom (25) und am Leuchtturm von Capdepera (25).

T mín ºC hoy en #IllesBalears#Mallorca:

26 Campos, Salines

25 Far de Capdepera

25 Son Servera

25 Portocolom

25 Colònia de Sant Pere

25 Sóller, Puerto

25 Palma, Portopí

25 Campos

25 Banyalbufar

24 Artà

24 Manacor

24 Llucmajor, Cap Blanc

24 Santanyí pic.twitter.com/3R74mj7kzR — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 18, 2023 Am Sonntag war es fast überall über 35 Grad heiß: Spitzenreiter war Manacor mit 36,3 Grad. Auf Rang zwei folgt Porreres mit 36,1 Grad vor Sineu (35,8 Grad), Llucmajor (35,5), Artà (35,5) und Binissalem (34,9). Örtlich regnete es ein wenig, zum Beispiel 0,4 Liter auf den Quadratmeter am Kap Blanc südlich von Llucmajor. Ähnliche Nachrichten Temperaturanstieg und Saharastaub: So wird das Wetter in den kommenden Tagen auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Auch die Nacht zum Dienstag soll mit 23 Grad tropisch werden, im Verlauf der Woche sinken die Werte jedoch unter 20 Grad. Am Tag wird bis Dienstag mit 29 Grad gerechnet, danach gehen die Spitzenwerte zurück. Am Mittwoch bringt starker Südwestwind Regen und hohe Wellen. Zum Wochenende hin soll sich das Wetter bei lediglich noch 25 bis 26 Grad wieder beruhigen. Der zu Ende gehende Sommer war mit mehreren Hitzewellen mit Temperaturen über 35 Grad ungewöhnlich heiß. Experten bringen dies mit dem ungebrochen fortschreitenden Klimawandel in Verbindung.