Auf dem Gelände einer Ferienwohnungsanlage an der Playa de Muro im Norden von Mallorca ist ein Deutscher Urlauber aus drei Metern Höhe auf ein mit Kunstrasen bedecktes Dachfenster gestürzt und hindurchgefallen. Laut einem Bericht des Internetauftritts "Crónica Balear" vom Montag zog sich der 35-Jährige zwei lange Schnittwunden zu und musste schwerverletzt ins Insel-Krankenhaus Son Espases gebracht werden.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Montag. Eine tiefe Schnittwunde am Rücken war 60 Zentimeter lang und eine am Unterbauch 40 Zentimeter. Auch an anderen Stellen am Körper wurde der Mann verletzt. Helfer fanden dem Bericht zufolge den in einer großen Blutlache liegenden Mann auf dem Boden liegend vor.

Warum es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar. Es wird gerätselt, ob der Mann betrunken war und aus Übermut auf das Fenster sprang oder ob es sich um einen tragischen Unfall handelte. Die Apartmentanlagen und Hotels an der Playa de Muro werden in der Regel nicht von Exzesstouristen, sondern vor allem von Familien besucht.