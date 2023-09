Das Wetter auf Mallorca ist in diesen Tagen ein einziges Auf und Ab. Die Wäsche draußen zum Trocknen aufzuhängen, kommt dabei einem Glücksspiel nahe. Denn in den vergangenen Tagen ist gefühlt alles dabei gewesen: 36 Grad am Wochenende, tropische Nächte am Sonntag und Montag, aber auch Schlammregen und Unwetter. Auch in dieser Woche ist von Beständigkeit keine Spur, denn es wird insgesamt eher unbeständig bleiben. Der Dienstagmorgen geht auf Mallorca erst einmal mit frischeren Temperaturen los. Im Laufe des Tages wird es aber noch einmal richtig warm.

29 Grad in Palma und Pollença, 30 Grad in Llucmajor und Sóller sowie 28 Grad in Calvià und Alcúdia werden am Dienstag an Maxiwerten erwartet. Dazu muss spätestens ab dem Mittag vielerorts mit Regen gerechnet werden. Der spanische Wetterdienst auf den Balearen, AEMET, beziffert die Regenwahrscheinlichkeit fast überall auf der Insel ab 12 Uhr mit 90 bis 100 Prozent. Die Schauer werden sich wohl bis in den nächsten Tag ziehen. Die Unwetterwarnungen sind indes hochgestuft worden. Aktuell gilt zwischen Dienstagnachmittag um 17 Uhr und Mittwochmittag um 12 Uhr die Wetterwarnstufe Gelb wegen Regen und Gewitter.

Wie lange die Unwetterwarnungen aufrecht erhalten werden, bleibt abzuwarten. In der Regel werden sie im Tagesverlauf noch einmal aktualisiert. Die Wochenmitte bringt dann kühlere Topwerte mit: Es werden kaum mehr als 27 Grad an den meisten Orten der Insel, wie etwa in Alcúdia, Sa Pobla oder Sóller. Der Donnerstag wird – den aktuellen Vorhersagen zufolge – ein bis zwei Grad mehr bieten. Am Himmel wechseln sich Sonne und Wolken meistens ab. Auch ein kleiner Ausblick Richtung Wochenende zeigt: Es bleibt eher wechselhaft und auch nicht mehr ganz so heiß.