Nach dem schweren Unwetter am Dienstag und Mittwoch auf Mallorca und den Nachbarinseln hat die Stadt Palma einen Großteil ihrer Strände sperren lassen. So wehen jetzt an den Playas von Cala Major, Can Pere Antoni (Stadtstrand), Ciutat Jardí und Portitxol die Rote Flagge – das bedeutet Badeverbot! Grund dafür sind, wie so oft nach heftigen Regenfällen auf der Insel, Schmutzwasseinleitungen. Wegen des überlasteten Abwassernetzes gelangen Fäkalien ins Meer. In der Regel werden die Playas am Folgetag wieder freigegeben, sobald die Wasserproben in Ordnung sind.

Ähnliche Nachrichten Unwetter auf Mallorca sorgt für Starkregen, Überschwemmungen und Unfälle Mehr ähnliche Nachrichten Bereits neun Mal wurde an den Strandabschnitten von Palma in diesem Jahr die rote Flagge wegen Schmutzwassereinleitungen gehisst – besonders häufig an den Stränden von Cala Major, Can Pere Antoni und Ciutat Jardí. Das ist mehr als im gesamten Vorjahr. Wichtigstes Ziel der Stadtwerke Emaya ist deshalb, die Trennung von Regenwasser- und Abwassernetzen in der gesamten Stadt weiterhin voranzutreiben. Zudem sei geplant, Druckerhöhungsanlagen und die Aufbereitungskapazität der Kläranlagen sowie das System der Abwassertanks zu verbessern. N'hi ha que pensen que van amb vehicles amfibis. 🚤

Campus UIB després de les fortes pluges d'aquesta nit passada. pic.twitter.com/LcPfqGhfiC — Catin Estarellas (@Catin_Soller) September 20, 2023 Emaya-Chef Lorenzo Morey betont aber auch, dass "die Zunahme sintflutartiger Regenfälle aufgrund des Klimawandels die Kontrolle der Abflüsse erschwert". Um dieses Problem zu lösen, werde seit Jahren mit dem Umweltministerium zusammengearbeitet, um in eine neue Kläranlage zu investieren.