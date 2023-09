Jucken, Kratzen, Leiden. Die derzeitige Mückenplage auf Mallorca soll sich nach Ansicht von Experten noch bis mindestens Ende Oktober auf Mallorca halten. Und was für manche noch schlimmer ist: Auch die Kakerlaken verbreiten sich aufgrund des feucht-heißen Klimas auf der Insel immer mehr. „Beide Insektenarten vermehren sich derzeit aufgrund der Sturzregenfälle in den vergangenen Tagen, die zu Wasseransammlungen in Gärten, Balkonen und Terrassen geführt. Dort brüten Schnacken und Schaben ihre Eier aus“, erklärte der Zoologie-Professor Miguel Ángel Miranda an der Balearen-Uni. „Verstärkt wird die rasche Fortpflanzung der Tiere durch die anhaltend hohen Temperaturen, die „perfekten Brutbedingungen für Insekten“, so der Experte.

Dass es sich bei der diesjährigen Plage um ein besonderes Ereignis handelt, schließt Miranda aber aus. „Jedes Jahr im Spätsommer oder Herbst kommt es zu einer Vermehrung von Mücken und Kakerlaken im gesamten Mittelmeerraum. Daran ist nichts Besonderes." Sobald die Temperaturen im Winter fallen, geht es den Plagegeistern aber an den Kragen. „Ihr Lebenszyklus liegt eh nur bei knapp einem Monat. Können sie in dieser Zeit nicht für ausreichend Nachwuchs sorgen, schrumpfen die Populationen von Insekten drastisch und in relativ kurzer Zeit", so der Professor. Um sich gegen eine Mücken-Ausbreitung im eigenen Haus zu schützen, empfiehlt Miranda vor allem die Entfernung von möglichen Orten, wo sich Regenwasser über einen längeren Zeitraum sammeln beziehungsweise halten kann. Dazu gehören vor allem Untersteller von Blumentöpfen auf Balkonen und Terrassen.