Nach einem schweren Unfall in der Nähe von Palma de Mallorca sind eine Frau und ein Mann gestorben. Die beiden waren laut dem Hilfsdienst Samu 061 in der Nacht zum Dienstag gegen 1.50 Uhr in ihrem Pkw zwischen dem Gewerbepark Can Valero und der Ortschaft Puigpunyent unterwegs, als dieser von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum krachte.

Die schnell herbeigeeilten Helfer von Guardia Civil und Samu 061 konnten bei Personen noch lebend vorfinden. Die Frau konnte zunächst wiederbelebt werden, starb jedoch wenig später an der Unfallstelle. Der Mann, der den Pkw gesteuert hatte, musste aus dem Autowrack herausgeschweißt werden und verschied ebenfalls vor Ort. Die Straße zwischen dem Gewerbepark und dem malerischen Tramuntanadorf Puigpunyent ist stellenweise recht kurvig und unübersichtlich.